Meteoroloji duyurdu! İşte havaların ısınacağı tarih

Türkiye nisan ayında Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi, bazı bölgelere kar yağdı. Güncel Hava durumu tahmin raporunu yayımlayan Meteoroloji, havaların ısınacağı günü açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’ye nisan ayında kış geri geldi, hava sıcaklıkları 10-15 derece birden düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, Balkanlar'dan beklenen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Dün gece itibariyle Trakya’da yer yer sağanak yağış da etkili oldu.

Turizmin başkenti Antalya’da da kar yağışı görülürken Meteoroloji’den sevindiren haber geldi.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Haftalık Hava durumu tahmin raporunu yayımlayan Meteoroloji, sıcaklıkların artacağı tarihi de duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Haftalık Hava Tahmini (12 – 18 Nisan 2022) Ülke genelinde mevsim normalleri altına düşecek olan hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.”