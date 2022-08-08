Meteoroloji güncel hava durumu tahminleri açıkladı! 12 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, Ege ve Akdeniz bölgesindeki 12 ilde yarın öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor. İşte illerde son durum...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(9 – 15 Ağustos 2022) Genellikler mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalarak yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.” denildi.

SAĞANAK İÇİN SAAT VERİLDİ

Öte yandan Meteoroloji Salı günü (yarın) için birçok ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Salı günü öğle saatlerinden sonra Ege Bölgesi (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”