Meteoroloji’den 6 şehir için kar yağışı uyarısı! İşte son hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ve Kastamonu’nun kuzey bölgelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini bildirdi.
MGM, bugün yaptığı açıklamayla, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
* “Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.12.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek yağışların, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu'nun kuzeyi ile Kastamonu'nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
* Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”