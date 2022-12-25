Meteoroloji’den Antalya Körfezi’ne fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, yarın Antalya Körfezi'nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Rüzgarın pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren 74 kilometre kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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Son günlerde yazdan kalma günlerin yaşandığı Antalya’da hava sıcaklıkları 19 dereceye kadar ulaşıyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre Antalya Körfezi’nde yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın 74 kilometre kuvvetinde fırtına şeklinde esebileceği belirtildi.

Fırtınayla ilgili uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Antalya Körfezi’nde rüzgarın pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8, yani 62 ila 74 kilometre kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam geç saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” (DHA)