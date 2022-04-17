Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! 39 ile kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere 39 il için kuvvetli sağanak yağışla birlikte sel uyarısı yaptı. Ülkenin batı ve iç kesimlerinde ise Afrika üzerinden toz taşınması bekleniyor. İşte il il hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Artvin, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın batısı ile Bursa, Yalova, İzmir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın batısı ile Bursa, Yalova, İzmir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli yağış beklenen iller arasında.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Ülkenin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.