Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! Marmara’ya çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, Marmara'nın doğusunda yarın sabahtan itibaren gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İşte illerde son durum...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(11 – 17 Ağustos 2022)

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.” denildi.

ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, İstanbul’un Avrupa Yakası ve Yalova çevrelerinde kuvvetli, İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.