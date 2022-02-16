Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! 15 il için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Yapılan açıklamaya göre, hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor. İşte o iller...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16-20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu sosyal medyadan yayımladı.

Buna göre; çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hâkim olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde ise güneşli hava görülecek.

CUMA VE CUMARTESİ DİKKAT!

Hava durumu cuma ve cumartesi günleri ise soğuyacak Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre 15 ilde kar yağışı bekleniyor.

İşte kar beklenen iller: Kastamonu, Hakkâri Yozgat, Kırşehir, Bayburt, Niğde, Karabük, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Karaman, Sivas, Erzincan, Gümüşhane ve Erzurum.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Akdeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde’nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas’ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi’nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.