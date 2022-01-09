Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine düşecek. Salı günü için yurt genelinde yağış beklenirken, Meteoroloji başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Çarşamba günü birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklıkları salı gününden itibaren düşecek.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “(10 – 16 Ocak 2022) Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji bu akşam saat 10.00’da başlayarak yarın saat 18.00’e kadar sürecek fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yerde kar örtüsünün bulunduğu rakımı 1500 metrenin üzerinde yerlerde kar erimeleri ve çığ tehlikesi ile birlikte ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

SALI GÜNÜ YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

Paylaşılan güncel haritada ise salı gününe dikkat çekildi. Yurt genelinde yağış uyarısında bulunurken özellik Akdeniz bölgesine ‘kuvvetli yağış’ geleceği belirtildi.

İSTANBUL VE ANKARA’DA KAR BEKLENİYOR

Çarşamba günü ise başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde sabah saatlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ise yağışların karla karışık yağmur ve kara döneceği tahmin ediliyor.