Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! Salı gününe dikkat

Meteoroloji, haftalık hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre, bayramda yurt genelinde hava yağışlı olacak. Salı günü ise birçok ilde sağanak bekleniyor. İşte gün gün hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji, güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. 5 günlük tahminleri içeren haritayla birlikte “(2 – 8 Mayıs 2022) Genellikle mevsim normalleri civarında hava sıcaklıklarının Salı günü batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor” ifadelerini yer verildi.

Bayramın 1. günü (2 Mayıs 2022 Pazartesi): Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü (3 Mayıs 2022 Salı): Ege ve Akdeniz kıyı şeridi hariç yurt genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın 3. günü (4 Mayıs 2022 Çarşamba): İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3 Büyük İlimizde Ramazan Bayramı Boyunca Hava Durumu:

Ankara: 5 gün boyunca aralıklı-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 21 derece arasında,

İstanbul: Bayramın birinci günü akşam saatlerinde, ikinci günü ise sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, üçüncü günü parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 20 derece arasında,

İzmir: Bayramın birinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer günler parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 22 ila 25 derece arasında.