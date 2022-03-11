Meteoroloji’den İstanbul için yeni uyarı: Bu gece ve yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'daki kar yağışı için yeni bir uyarı yayınlandı. İstanbul'da bu gece ve yarın kar sağanakları bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’un tamamında kendini aralıklarla gösteren kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı uyarıya göre;

İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısında yer alan yoğun kar tanımı Meteoroloji’nin kar yoğunluğu sınıflandırmasına göre 20 santimetre ve üzerine denk geliyor. İstanbul’da bu gece ve yarın 20 santimetre ve üzeri kar birikimi bekleniyor.

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