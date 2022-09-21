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Meteoroloji’den Marmara ve Karadeniz’de sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’de bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
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Meteoroloji’den Marmara ve Karadeniz’de sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (55-110 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

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