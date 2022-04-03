Metrobüsten inen kadını ara sokağa götürüp öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta Alpaslan Ç., metrobüsten inen Kader G.'yi ara sokağa zorla götürüp boynuna ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikiliden Kader G. hayatını kaybederken Alpaslan Ç.'nin tedavisi sürüyor. Kader G.'nin ara sokağa zorla götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında, Turgut Özal Mahallesi 116 Sokak’ta meydana geldi. Kader G., Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Ç.’nin yanına geldi.

ZORLA ARA SOKAĞA GÖTÜRDÜ

Alpaslan Ç., kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader G.’nin boynun silahla ateş etti. Alpaslan Ç. ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kader G., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alpaslan Ç.’nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayın görgü şahidi Muhammet İçseloğlu, “Arabanın anahtarını almaya inmiştim. Burada tartışıyorlardı. Daha sonra erkek, ilk kadına ateş etti, sonra da kendini vurdu. Adamdan duman çıktığını gördüm” dedi. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay öncesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kader G.’nin üst geçitten inerken Alpaslan Ç.’nin beklediği görülüyor.

Kader G.’yi gören Alpaslan Ç. hızla yanına giderek zorla ara sokağa doğru itiyor. Silah sesleri duyulan sokakta vatandaşların kaçtığı kameraya yansıyor. (DHA)

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