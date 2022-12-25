Metroda iğrenç olay! Herkesin gözü önünde çömelip…

İstanbul Maltepe'de metro bekleyen bir kişi herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı. Görüntüler, metro istasyonunda bulunan başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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Her gün on binlerce İstanbullunun kullandığı metroda iğrenç bir olay yaşandı. İddiaya göre, Maltepe bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde istasyonda bekleyen bir kişi herkesin gözü önünde kıyafetlerinin çıkarıp duvar dibine çömelerek tuvaletini yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntü tepki toplarken şahısla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ise öğrenilemedi.