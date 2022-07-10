MHP-CHP bayramlaşmasında dikkat çeken diyaloglar

MHP heyeti, CHP Genel Merkezi'ne bayram ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

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CHP Genel Merkezi'nde geleneksel olarak yapılan siyasi partiler arası bayramlaşma ziyareti gerçekleştirildi. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü başkanlığındaki heyette, Kadın Kolları MYK Üyesi Necla Kanan, Gençlik Kolları MYK Üyesi Uygar Elitoğ yer aldı.

MHP heyeti bugün MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MYK üyeleri Deniz Depboylu ve Fatih Çetinkaya’dan oluşan heyetle birlikte Demokratik Sol Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Büyük Birlik Partisi, Toplumsal Değişim Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Memleket Partisi ve CHP temsilcileri ile bayramlaştı.

MHP'nin CHP Genel Merkezi ziyaretinde ilginç diyaloglar yaşandı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü arasında diyalog şöyle gelişti:

Özarslan: İktidar ortaklığı diyorsunuz ya… Biz şunun altını ısrarla çiziyoruz. İttifakın ortağıyız ama iktidarın ortağı değiliz.

Süllü: Ama her şeye onay verince… Hatta bazen sayın Genel Başkan daha bir ileri giderek, daha fazla savunuyor.

Özarslan: Arka planda mutfaktaki süreci bilirsek aslında böyle olmadığını daha iyi anlarız. Süreç şöyledir; bizim önerilerimiz veya AKP'nin önerileri, birlikte onay almadan parlamentoya veya parlamentodan genel kurula geçmez. Dolayısıyla bizim onay verdiğimiz kanun teklifleri, bizim genel kurulda veya daha öncesinde komisyonda ilk defa gördüğümüz teklifler değil. Bu tip hazırlık çalışmaları arka planda, mutfakta yapılır. İlgili komisyon üyeleri muhakkak bunu görürler. Partimizin görüşlerini, genel başkanımızın çizdiği istikamette ve parti programımız istikametinde oraya yansıtırlar. Ondan sonra bir teklif haline gelir. Ondan sonra komisyona sevk edilir. Genel işleyiş bu. İktidar ortağı değiliz dememizin sebebi bu… Artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi…

Süllü: İktidarın olumsuz politikalarını görüyoruz, uygulamalarına ortak olmuyoruz mu diyorsunuz?

Özarslan: Hayır hayır. Burada siyaset yapmayalım bayram günü birbirimize.

Süllü: Biraz sanki bu cümlenin altında o çıkıyor gibi oldu.

Özarslan: Hayır, biz şunun altını çizmek istiyoruz: Bizim Cumhur İttifakı’ndan muradımız, iktidara ortak olmak üzere kurgulanmış bir şey değil. 15 Temmuz gecesi hain bir kalkışma oldu. Bu kalkışma neticesinde Türkiye, o geceden başlayarak çok ciddi bir süreçten geçti. Devletin yeniden yapılanması için hızlı bir restorasyona ihtiyaç oldu. Biz bunu hükümet ortağı olmak, devlet idaresini ele almak, bakanlıklar kadrolar almak gibi bir niyetle yapmadık. Bakanlar kuruluna bakın, bir tane bakanımız yok… Bizim kadro talebimiz yok.

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