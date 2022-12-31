MHP Genel Başkanı Bahçeli’den yeni yıl mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın önsözü, ön yüzü, öncü yılı olacaktır. 2023, lider ülke Türkiye'nin timsali, nişanesi, haysiyet ve hedef yılı halinde tecelli edecektir." ifadesini kullandı.

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MHP lideri Bahçeli, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında uzun yıllara sari bir özlemin, on yıllar boyunca heyecanla beklenen tarihi bir eşiğin ifadesi, ilamı ve ibrası olan 2023 yılına taptaze ümitlerle ulaşıldığını aktaran Bahçeli, “Ne mutlu bizlere ki muhteşem bir mücadele şuuru ve kahramanlık gururuyla tezahür eden Türkiye Cumhuriyeti, zaman içinde karşılaştığı zorlu etapları aşa aşa yüzüncü yıl dönümüne erişmiş, 1923’ün kurucu ruhu 2023 yılının geniş ufkuyla birebir kenetlenmiştir.” ifadesini kullandı.

Devletlerin kuruluş ve gelişim sürecinin usulen değil esasen incelendiğinde yüz yıllık bir sürenin çok da kısa olmadığının takdir ve teyit edileceğini belirten Bahçeli, “Acısıyla tatlısıyla, sevinciyle hüznüyle geride kalan 2022 yılında hem bölgemiz hem de küresel sistem huzursuz ve istikrarsız bir görüntü vermiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, savaşlar, etnik gerilimler, mezhep temelli cepheleşmeler, terör saldırıları, paylaşım kavgaları, hakimiyet mücadeleleri, ekonomik ve diplomatik şantajlar, gıda ve enerji darboğazları ile insani ve vicdani krizlerin deyim yerindeyse dünyayı esaret altına aldığını vurgulayarak özellikle Rusya ile Ukrayna arasında süregelen askeri ve stratejik çatışmaların sadece bu ülkeyle sınırlı olmadığına, menfi sonuçları itibarıyla Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar tesir etmediği alanın neredeyse kalmadığına dikkati çekti.

İnsanlığın 2022’de huzur ve güvenlik kayıplarından mülhem çok sancılı bir dönem yaşadığını, bu kapsamda risk ve tehditlere mahkum olduğunu belirten Bahçeli, Kovid-19 salgınıyla birlikte daha da tırmanan sosyal, ekonomik, ticari ve siyasi gerginliklerin bir yanda yeni dünya tahayyülüne ivme verirken, diğer yanda belirsizlikleri körüklediğini, öngörülemez bir gelecek bekleyişini tetiklediğini kaydetti.

Bahçeli, umutla umutsuzluk arasında sıkışan bir dünya tablosunun artık silik bir gölge değil, aleni ve alarm zillerini çalan bir gerçek halinde herkesin karşısında olduğuna dikkati çekerek “Haricimizdeki bu gölgeli ve gergin olaylar zinciri vasat buluyorken Türkiye müstesna atılımlarıyla, siyasi istikrarıyla, diri mücadelesiyle, parlak dirayetiyle, başkent Ankara’nın vizyonunu Kızılelma ülküsüyle kavrayan politikalarıyla kutup yıldızı gibi parlamıştır.” ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR SEVİYEYE YÜKSELMİŞTİR”

2023 yılıyla ilişkili milli hedef haline gelen “Lider ülke Türkiye” tasavvuruna geride kalan yıl içinde kuvvetli adımlarla biraz daha yaklaşıldığını, Cumhuriyet’in yeni yüzyılına muazzam ve muktedir bir geçişin temellerinin milli birlik ve dayanışma bilinciyle atıldığını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

*Artık Türkiye çok daha güçlü bir seviyeye yükselmiştir. Söz dinleyen değil, söz geçiren ve sözünü dinleten, yeri geldiğinde yumuşak gücünü, yeri geldiğinde de caydırıcı vasfını kullanan bir ülke mertebesine çıkmanın haklı gururunu vicdan sahibi her insanımız yaşar hale gelmiştir.

*2023, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın önsözü, ön yüzü, öncü yılı olacaktır. 2023, lider ülke Türkiye’nin timsali, nişanesi, haysiyet ve hedef yılı halinde tecelli edecektir. İnancımızın kaynağı, irademizin kararı, dünyayı Türkçe okuma isteğimizin kararlılığı şüphesiz bu şekilde vasat ve varlık bulacaktır.

*2023 yılı, Cumhuriyet’in kuruluş namusunun her manadaki müdafaasını millet iradesiyle pekiştirip cumhurun müstesna zaferiyle perçinleyecektir. 2023 ve müteakip yıllar Türkiye’nin şahlanışına, zulme yandaşlık edenlerin dağılmasına, zillete düşenlerin dağınıklığına mutlaka sahne olacaktır.”

Bahçeli, Türk milletinin varlığına çok güçlü şekilde sahip çıkacağının, istiklaline ve istikbaline sonuna kadar destek vereceğinin altını çizerek şunları kaydetti:

*1923’e gelesiye kadar Türkiye’nin karşısında belirmiş ve bilenmiş odaklar nasıl kaybetmişse, 2023’te de kötü emelli iç ve dış çevreler, zillet ve ziyan olmuş siyaset zihniyetleri aynı şekilde kaybedeceklerdir. 2023’ün kazananı Türkiye ve Türk milleti olacaktır.

*Demokrasi 2023’ün yol haritasını net olarak çizecek, millet iradesi kararını tayin edecek, zafer Türk milletine mensubiyet duyan Türkiye sevdalılarının hanesine yazılacaktır. 2022 ve önceki senelerin tecrübesiyle 2023’ün ana çatısı örülecektir.

*Milli birlik ve kardeşlik bağları, devlet ve millet kaynaşması, siyasi ve ekonomik diriliş kararlılığı, cumhurla Cumhuriyet’in kucaklayıcı karakteri önümüzdeki yeni yüzyılın mukavemet kudreti olacaktır.

*Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yıldönümünü bahtiyarlıkla kutluyor, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle anıyorum.

*Büyük Türk milletinin, Türk-İslam aleminin, kökeni, yöresi ve anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın, tüm insanlığın yeni yılını kutluyor, barış, huzur, esenlik ve selamet dileklerimi bahusus paylaşıyorum.

*Unutulmasın ki, 2023’ün giriş kapısı lider ülke Türkiye’ye açılmaktadır. Yine unutulmasın ki 2023’ün ilk adımı Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın müjdesidir.