MHP’li başkandan AKP’lilere hastane isyanı

Elazığ’ın MHP’li Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, sosyal medya hesabından AKP Başkanvekili Binali Yıldırım’ın başbakanlığı döneminde Ağın’a hastane yapma sözünün siyasilerce engellendiğini öne sürdüğü bir paylaşım yaptı. Ancak MHP’li Uslu yaptığı paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı.

Evren DEMİRDAŞ

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Ağın'ın MHP'li belediye başkanı Ali Uslu, 2017 yılında Ağın ilçesine ziyaret eden dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın ilçeye hastane sözü verdiğini hatırlatarak isim vermeden siyasiler tarafından hastanenin yapılmasının engellendiğini ileri sürdü.

YILDIRIM, HASTANE SÖZÜ VERMİŞTİ

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yapılan Ağın köprüsünü inceleme için 2017 yılında kentte gelen dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, “Ağında suç oranı sıfır. Hapishaneye ihtiyaç yok ama hastaneye ihtiyaç var. Hastane işi tamam. Buraya 10 yataklı hastane acilen yapalım. Ağınlılar bayağı tüccar çıktı. Bu gelişimizin bir manası olması lazım. Hiç merak etmeyin her şey çok daha güzel olacak. Yeter ki kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.

İnşallah bu terör belasını da memleketin gündeminden düşüreceğiz. Her şey çok daha güzel olacak. Zorlukların üstesinden geleceğiz. Hiç merak etmeyin. Hedefimiz muhasır medeniyet seviyesi. Ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı biliyoruz. Çünkü milletimize ve Ağınlılara güveniyoruz” demişti.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın ilçe ziyaretinde mevcut AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, dönemin milletvekilleri Tahir Öztürk, Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, dönemin İl Başkanı Ramazan Gürgöze ile önceki dönem Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın eşlik ettiği görülüyor.

HASTANENİN YAPIMINA ENGELLEYEN SİYASİLERE GÖNDERME YAPTI

MHP'li Belediye Başkanı Ali Uslu sosyal medya hesabından dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın yapmış olduğu ziyareti paylaşarak yaptığı açıklamada, “Bizden önceki dönemde ilçemizi ziyaret eden son Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım'ın söz verdiği 10 yataklı hastane sözünün videosu. Başbakanımız hastane sözü vermedi diyenler tekrar tekrar izleyebilirler!

Balcılar(Apuşma) mahallemizin asfalt işini başbakanımızdan talep eden küçükbaş hayvancılık yapan Aziz Koçoğlu'na teşekkür ederim. Şuanda mahallemizin yolu asfalt. İlçemizi şereflendiren sayın misafirimize teşekkür ederim. Bu paylaşım sayın misafirimize karşı bir paylaşım olmayıp hastanenin yapılmaması için mücadele veren siyasilerimize ithafen paylaşımdır. Arz ederim” ifadelerini kullandı.

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