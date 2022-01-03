MHP’li başkanın oğlu akaryakıt zamlarına tepki gösterdi

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak'ın oğlu Mustafa İncetoprak akaryakıta gelen rekor zamlara dikkat çeken bir tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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Döviz kurunun yükselişinin ardından rekor seviyede yükselen akaryakıt fiyatlarına 2022 yılı başında da zam yapılmıştı.

Motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG'YE de 78 kuruş yapılan son zammın ardından Ankara'da benzinin ortalama litre fiyatı 12,98 lira, İstanbul'da 12,92 liraya, İzmir'de de 13 liraya çıkmıştı.

MHP’Lİ BAŞKANIN OĞLUNDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Akaryakıt zamlarına son gelen zamlara MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak'ın oğlu Mustafa İncetoprak sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken bir paylaşımla tepki gösterdi.

Bir petrol istasyonunda aracına benzin aldığı anların videosunu, Ali Avaz’a, ait “Batıyoruz dibe doğru ” ve Yalın’ın, “Ya sabır” şarkılarıyla paylaşan İncetoprak, görüntülerin üzerine ise “Torunlarımıza anlatırız artık zamanında 13 liradan benzin alırdık diye” notunu düştü.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Kayseri Ticaret Odası'nda özel kalem müdürü olarak da görev yapan Mustafa İncetoprak, uzun süre kalan paylaşımını daha sonra kaldırdı.

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