MHP’li belediye, LGBTİ karşıtı yürüyüşe tepki gösteren Aleyna Tilki’nin konserini iptal etti

MHP’li Osmancık Belediyesi, LGBTİ karşıtı yürüyüşe tepki gösteren Aleyna Tilki'nin konserini, "Sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır" diyerek iptal etti.

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MHP'li Osmancık Belediyesi, LGBTİ karşıtı yürüyüş tweeti nedeniyle Aleyna Tilki'nin konserini iptal ettiğini duyurdu. Osmancık Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Belediyemizce Osmancık Pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 16 – 25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir.

Festival kapsamında “Halk Konseri” ve “Gençlik Konseri” olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle Gençlik Konserine şarkıcı “Aleyna Tilki” davet edilmiştir.

“PAYLAŞIMI HALKIMIZ NEZDİNDE ÜZÜNTÜYLE KARŞILANMIŞTIR”

İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki'nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır.

24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir.”

“ZİHNİYETLER ÇOK KORKUNÇ” DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Aleyna Tilki, 17 Eylül tarihinde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç…”

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