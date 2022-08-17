MHP’li belediyeden TMO’dan randevu alamayan çiftçilere skandal mesaj

Kayseri’de MHP’li Özvatan İlçe Belediyesi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) randevu sırası alamayan çiftçilere skandal bir mesaj gönderdi. MHP’li belediye mesajında, TMO’dan arpa, buğday randevusu alamayan vatandaşların AKP Özvatan İlçe Başkanlığı’na giderek isimlerini yazdırmalarını istedi.

Müslüm EVCİ

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Kayseri'de yönetimi MHP'de olan Özvatan İlçe Belediyesi, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) randevu alamayan çiftçilere tepki çeken mesaj gönderdi.

MHP'li Belediye mesajında, “Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO), arpa, buğday randevusu sırası alamayan vatandaşlarımızın AK Parti İlçe Başkanlığı'na isimlerini yazdırmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verdi.

“TMO’YU KAPATIN AKP’YE BAĞLAYIN”

MHP'li Özvatan Belediyesi'nin çiftçilere gönderdikleri mesaja tepki gösteren İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, “AKP Özvatan İlçe Başkanı belediyeden önce mesajı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. AKP'li başkandan sonra da MHP'li belediye de ilçede sistemlerinde kayıtlı tüm çiftçilere bu mesajı gönderiyor. Toprak Mahsulleri Ofisini de kapatın AKP‘li il ve ilçe başkanlarına direk bağlayın. Ne diyelim tuz kokmuş tuz” ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ BELEDİYE DÜZELTME MESAJI GÖNDERDİ

Sebati Ataman, konuyu gündeme getirmelerinin ardından MHP'li belediyenin çiftçilere bir düzeltme mesajı gönderdiğini söyledi.

Ataman, “Biz TMO'daki bu skandalı gündeme getirdikten sonra, belediye yine çiftçilerimize, ‘Toprak Mahsulleri Ofisi'nden arpa, buğday sırası alamayan vatandaşlarımızın Özvatan Belediyesi Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına isimlerini yazdırmaları önemle rica olunur' şeklinde bir düzeltme mesajı gönderdi. Bu mesaj ayıplarını örtmeye yetmez. Takipçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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