MHP’li ilçe başkanı istifa etti

MHP Manisa Yunusemre ilçe başkanlığı görevini 5 yıldır yürüten Buğra Çelikkanat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İlker KILIÇASLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Manisa'daki siyasi partilerdeki istifalara her geçen gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Manisa İl Başkanı Süreyya Sakınç'ın görevinden istifa etmesinin ardından şimdi de MHP Manisa Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat görevinden istifa ettiğini açıkladı.

“BUGÜN VAR, YARIN YOKUZ”

MHP Yunusemre ilçe başkanlığı görevini 5 yıldır yürüten Buğra Çelikkanat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa nedenine ilişkin bilgi vermezken, görevinden affını istediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

* Kıymetli ülküdaşlarım; 5 yılı aşkın süredir şerefle yürütmüş olduğum MHP Yunusemre İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibarı ile affımı istemiş bulunmaktayım.

* Bundan sonraki görevimiz son nefesimize kadar Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in izinde, liderimiz Devlet Bahçeli'nin ve milliyetçi, ülkücü hareketin emrinde olmaya devam etmektir. Her zaman söylediğimiz gibi; Bugün var, yarın yokuz. Aslolan teşkilat var olsun teşkilat!”

MHP ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Çelikkanat'ın yerine gönümüzdeki günlerde parti genel merkezi tarafından yeni bir ismin atanması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Safi rüzgarsın