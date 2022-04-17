MHP’li isimden Baki Ersoy’a destek

MHP Afyonkarahisar İl Genel Meclis Üyesi Faruk Kökcür, hayat pahalılığını eleştirdiği için disipline sevk edilmesinin ardından partisinden istifa eden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a sahip çıktı.

Müslüm EVCİ

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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında zamları eleştirdiği için partisi tarafından parti üyeliğinden “kesin çıkarma cezası” ile cezalandırılması için Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Disiplin kurulunun kararını beklemeden partisinden istifa eden MHP'li Baki Ersoy'a MHP Afyonkarahisar İl Genel Meclis Üyesi Faruk Kökcür sahip çıktı.

“MİLLETİMİZİ ÇOK SEVERİZ AMA…”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP'li Faruk Kökcür, Baki Ersoy'un hayat pahalılığına ilişkin sözlerinin doğru olduğunu ifade etti. Her MHP'linin doğruları ve yanlışları hiç çekinmeden ifade ettiğini kaydeden Kökcür şu ifadelere yer verdi:

*Kayseri’de yedi yıl öğretmenlik yaptım. Kayseri milletvekilimiz Mustafa Baki Ersoy hakkında bir cümle söyleme hakkım olduğunu düşünüyorum. Sayın Vekil bir TV programında zamların vatandaşın belini büktüğünü söylemişti ve parti disiplin kuruluna sevk edilmişti.

*Sayın vekil ne desin her şey güllük gülistanlık, çarşıda fiyatlar çok ucuz, benzin iki kat artmadı, döviz iki kat olmadı, inşaat malzemeleri üç kat artmadı, pazarda meyve sebze iki kat artmadı, giyim üç kat artmadı, araba fiyatları iki kat olmadı, elektrik, doğalgaz, kömür çok artmadı, hastane ve ilaç fiyatları artmadı, insanların alım gücü çok iyi mi deseydi.

*Sayın vekil doğruları söyledi. Çünkü her MHP’li doğruları ve yanlışları hiç çekinmeden ifade eder. Evet devletimizi, ülkemizi, milletimizi çok severiz ama doğruya doğru yanlışa da yanlış deriz.

*İktidarda yanlış giden şeyleri düzeltmek durumundadır. Bugünde Sayın Vekil Milliyetçi Hareket Partimizden istifa etti. Üzüldüm partimiz çok değerli bir vekili kaybetti. Devletimiz için bedel ödemeye devam.

MHP’Lİ BAZI İSİMLER DE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Ersoy'un ‘kesin ihraç' talebi merkez disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından bazı MHP’li isimlerin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar dikkat çekmişti.. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın da bulunduğu bir grup milletvekili sosyal medyadan Baki Ersoy ile fotoğraflarını paylaşmıştı.

MHP’DE ERSOY İSTİFALARI

MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, Baki Ersoy'a destek vererek partisinden istifa etmişti. Kılınç, “Söylediğine bakıyorum doğru mu evet doğru. Millet perişan, geçinemiyor, alım gücü kalmadı. Beni disipline sevk etmenize de gerek yok. Partim olan MHP'den istifa ediyorum” demişti.

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