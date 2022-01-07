MHP’li isimden TÜİK’e enflasyon tepkisi: Yüzde 36 değil, yüzde 80

Kayseri Kocasinan ilçe Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyesi Sedat Kılınç, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi

Müslüm EVCİ

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Kayseri Kocasinan İlçe Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Sedat Kılınç, Kayseri Olay Tv'de katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kentin tanınan iş insanlarından da olan Sedat Kılıç, TÜK'in açıkladığı yüzde 36’lık enflasyonun gerçekçi olmadığını söyledi.

“BURADA BİR HATA VAR”

TÜİK'in açıkladığı rakamlarla piyasaya sübliminal mesaj verdiğini kaydeden Kılınç, şöyle konuştu:

* TÜİK’in bir değerlendirmesi var, bazı ürünleri seçiyor. Bu ürünler üzerinden enflasyonu belirliyor. Bir de bağımsız hocaların kurduğu bir araştırma şirketi var ENAG.

* Bu araştırma şirketine baktığımızda da onlar Tüketici Fiyat Endeksinin yüzde 81.82 arttığını söylüyorlar. Ocak ayında en son açıkladıkları rakam bu. TÜİK ne diyor? Üretici Fiyat Endeksi yüzde 80 oranında arttı diyor. Tüketici fiyatı yüzde 30 arttı diyor.

* ÜFE ve TÜFE arasında yüzde 3-4’lük bir oran olabilir, ama yüzde 50’lik bir oran olmaz. Burada bir hata var. Yani değerlendirdiği malzemelerden de kaynaklanabilir.

* Ya da bu rakamları açıklarken piyasayı aslında bir sübliminal mesaj da veriyor olabilir. Bu fiyatlara çekmeniz lazım, fiyatların doğrusu bu diyor da olabilir.

“ENFLASYON YÜZDE 80”

Enflasyonun yüzde 80 olduğunu söyleyen Sedat Kılınç, “Yaşadığımız yer belli. Enflasyon yüzde 36 değil neredeyse yüzde 80 var yani. Neden ekmek alıyoruz, yumurta alıyoruz. Fiyatı belli. Yani her şeyin fiyatı arttı. Neden yem fiyatları arttı, enerji kullanıyor. Enerji fiyatları arttı. Yumurtaya baktığımız zaman zaten tavuğun en büyük gideri yem, gideri hayvancılıkta da bu böyle. Isıtma gideri var, aydınlatma gideri var. Bunlar dağıtılırken araçlarla dağıtılıyor. Buna da yakıt kullanılıyor. Baktığınız zaman bunlar da artmış. Elektrik artmış, doğalgaz artmış doğal olarak yumurtada artıyor” şeklinde konuştu.

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