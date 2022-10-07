MHP’li meclis üyesinden AKP’lilere ‘imar usulsüzlüğü’ tepkisi

Elazığ İl Özel İdaresi Ekim ayı meclis toplantısında Baskil ilçesinde Akaryakıt ve LPG işi için hazırlanmış imar planında benzinlik alanı için AKP’liler tarafından standarttın üzerinde olan 12,50 yükseklik verilmesi kararına MHP’den tepki geldi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elazığ İl Özel İdaresi Ekim ayı meclis toplantısında, Baskil ilçesine bağlı Aladikme köyü sınırları içerisinde ticaret alanı akaryakıt ve LPG işi için hazırlanmış uygulama imar planı ve nazım imar planlarının görüşmelerinde benzinlik alanı için verilen 12,50 yükseklik verilmesi AKP ve MHP'li meclis üyelerini karşı karşıya getirdi.

Benzinlik işletmeleri için 12,50 yükseklik verilmesi kanunlara aykırı olduğunu ileri süren MHP meclis üyesi Osman Dilek, AKP'lilerin hukuka uygun davranamadığını belirterek, Elazığ Belediyesi’nin verdiği binlerce benzinlik istasyonu vardır 9,50'nin üzerinde bir tane gösterin istifa edeceğim diye kaydetti.

“TÜRKİYE GENELİNDE ÜÇ BUÇUK KAT NEREDE BENZİNLİK GÖRÜLMÜŞ?”

Benzinlik alanıyla ilgili söz alan ve 9,50 yüksekliğin benzinlik alanın üst limiti olduğunu belirten ve daha fazlasının hukuka aykırı olduğunu söyleyen MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, şöyle konuştu:

*Daha önce Kovancılar ilçesinde de yine böyle benzinlik alanına gitmiştik oradaki vatandaşta 9,50 yükseklik üzerinden istediği için talebi reddetmiştik. 9,50 benzinlik alanının üst limitidir zaten fazlasını kullanamaz biz 12,50'yi neden veriyoruz?

*Peki, bunu verirsek diğer arkadaşa haksızlık etmiş olmaz mıyız? 12,50 demek benzinlik üç buçuk kat fazla olması demek oluyor Türkiye genelinde üç buçuk kat nerede benzinlik görülmüş?

*Gören varsa getirip emsalini ortaya koysun imzalayalım gitsin. Burada vatandaşlar arasında niçin sıkıntı veya ayrımcılık olsun? İmar işi standart iştir rastgele verdik gittik olmaz.

*Kaldı ki konuyla ilgilide komisyon olarak hiç toplanmadık bu raporu kim yazmışsa bilmiyorum hiçbir görüş alışverişinde bulunmadık.

*Bu gibi konular devamlı 5-10 dakika kala raporu getirilip ‘bunu imzalayın' deniliyor. Kim toplanmış, ne kararı alınmış, hangi bil ve verilerle bunları sunmuşlar meclisi bilgilendirsinler iş bu noktalara gelir mi?

*Daha öncede kaç sefer ikaz ettik ama bu alışkanlık haline geldi ‘ben yaptım oldu' deniliyor. Bunlar doğru şeyler değil. İmar işleri sıkıntılı işler haksızlık, hukuksuzluk olmaması lazım.

*Elazığ Belediyesi’nin verdiği binlerce benzinlik istasyonu vardır 9,50'nin üzerinde bir tane gösterin istifa edeceğim. Yaklaşık üç buçuk kata gelen bir benzinlik var mı?

“KOMİSYON ÜYELERİNİN DE HEPSİ İMZALARINI ATMIŞTIR”

AKP Grup başkanvekili Hanifi Coşkun ise burada vatandaşa yardımcı olmak, önlerini açmak istediklerini belirterek, şu ifadelerini kullandı:

*Konuyla ilgili İl Özel İdaresinin imar müdürlüğü tüm kurumlara yazı yazmıştır bununla ilgili karayollarının diğer il müdürlüklerinin görüşü mevcuttur. Hiçbir olumsuz görüşte bulunulmamış.

*İkinci husus ise YENÇOK(yükseklik) bahsediliyor. Yençok'un hiçbir standarttı yok. Kendi kendileri birileri bir şeyler uydurmaya çalışıyorsa biz kanunlarla idare ediliyoruz.

*Bir mühendis bu projeyi çizmiş. Projede 15,50 talep edilmiştir. Bizde yerine gittik bu projeyi çizdiren kişiyle görüştük.

*Burada sadece benzin istasyonu değil ayrıca otel ve başka sosyal alanlarda yapmaya çalışıyor. 21 dönümlük bir alanı var. 21 dönümde kullanma alanı 3 bin 200 metre.

*Emsal olarak Alacakaya'da belediyenin bir projesi vardı inşaat malzemecilerin sitesi 12,50 vermiştik. Burada kanuna aykırı hiçbir şey yoktur.

*Bunu kamuoyuna duyurmakta amaç ‘acaba bir şey çıkar mı?' algısı yaratmaktır. Vatandaş bunu talep etmiş bizim görevimiz vatandaşın önünü açmak, yardımcı olmak sorun çıkarmak değil. Komisyon üyelerinin tümünün bu yazılan rapordan haberdardır.

*Bu yazılan raporu beraber hazırlamışız. Ayrıca imar müdürü ve bu projeyi hazırlayan mühendis ve bu işin organizatörüyle görüşerek bu karar verilmiştir.

*Gizli saklı herhangi bir şey yok herkes bunu bilsin bizim görevimiz vatandaşa yardımcı olmak vatandaşın taleplerine cevap vermektir. Komisyon üyelerinin de hepsi imzalarını atmıştır.

“VATANDAŞIN İŞİ GÖRÜLSÜN DİYE KANUNSUZ İŞ Mİ YAPACAKSINIZ?”

AKP'li Coşkun'un komisyon üyelerinin hepsinin imzası olduğuna dair sözlerinin yalan olduğunu söyleyen Dilek, şu ifadeleri kullandı:

*Ben yoktum bundan haberim yok varsa arkadaş burada. Kalsın ki benim gibi bu konuda benim gibi haberi olmayan arkadaşlarda var.

*Karşınızda oturuyorum beni hangi toplantıya çağırdınız? Biz oraya üç kişi gittik orada arabada otururken bu arkadaşta (Hanifi Coşkun) mülk sahibiyle arka tarafta 15 dakika muhabbet etti.

*Muhabbet etmesinde art niyet aramıyorum. Ama benim bu konuşmamda bir art niyet arıyormuş. Kanun burada az önce belediyeyi örnek verdim belediyenin etüt proje müdürü 9,50 yüksekliğinde kendilerine yeteceği söylendi kaldı ki kot farkı da var bu düştüğü için otomatikman 14-15'e de çıkıyor.

*Ama düz arazisi olan bir yerde nasıl bir çözüm üreteceksin. Türkiye'de üç buçuk katlı benzinlik var mı?

*Benzinlik alanın üzerine zaten farklı bir şeyler yapacak onlar için zaten turizm bakanlığından ya da farklı yerlerden izin alması gerekiyor.

*Ama bizim şuanda konuştuğumuz yer benzinlik alanıyla ilgili. Bu alanı vermişler bende şerhimi koydum yarın bu iş yargıya giderse ne yapacaklar?

*Vatandaşın işi görülsün diye kanunsuz iş mi yapacaksınız? Ben diyorum ki toplantıya katılmamışım oradan diyor ki katılmış lütfen biraz doğru konuşalım.

*Toplantıya çağırmıyorsanız benden bu konuyla ilgili imzada istemeyin. Burası kimsenin babasının çiftliği değil herkes haddini hududunu darağacından geçirerek konuşması lazım.

Yaşanan tartışmalar sonrasında 129 Ada 5 nolu parsel üzerinde Ticaret alanı, Akaryakıt ve LPG işi için hazırlanmış Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planları MHP'li üyelerin red oyuna karşı oyçokluğuyla meclisten geçti.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyeye atık tesis tepkisi