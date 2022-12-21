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MHP’li vekilin aracında yangın

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak’ın aracı Meclis kapalı garajında bilinmeyen bir nedenle yandı. Taytak, yangının çıkış nedenini rapor çıkınca öğreneceğini söyledi.

Veli TOPRAK
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MHP’li vekilin aracında yangın

Milletvekili odalarının bulunduğu yeni binanın -1. katındaki vekil araçlarına ait otoparkta yaşanan yangın endişeye neden oldu.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Aracın ön bölümünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Araçta hasar meydana geldi. SÖZCÜ'ye konuşan Taytak, koltuk ısıtma kullandığını ve şase yapmış olabileceğini söyledi.

Taytak, “Çok şükür biz de bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin” dedi.

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