Mil-Diyanet Sen üyelerinin Yılmaz Özdil’e hakaretleri ‘fikir özgürlüğü’ sayıldı

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mil-Diyanet Sen başkan ve yardımcılarının SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil için kullandıkları; “çukurlaşan gazeteci müsveddesi”, “ağzı lağım kokan” gibi ifadeleri ‘hakaret’ olarak kabul etmedi.

Ümit TÜRK

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İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mil-Diyanet Sen başkan ve yardımcılarının SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil’e hakaretleri fikir özgürlüğü sayıldı. Mil-Diyanet Sen başkan ve yardımcılarının Yılmaz Özdil için kullandıkları; “çukurlaşan gazeteci müsveddesi”, “ağzı lağım kokan” gibi ifadeleri ‘hakaret' olarak kabul etmedi. Savcılık bu ifadeleri, ‘ağır eleştiri' ve ‘kaba söz' olarak değerlendirerek, başkan ve üyeler hakkında dava açılmasına ‘gerek yok' dedi. Soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

ORGANİZE ŞEKİLDE

Özdil hakkında, Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası olan Mil-Diyanet Sen Başkanı Celaleddin Gül ve yardımcılarının organize bir şekilde hakaretlerine maruz kalmıştı. Yeni Akit gazetesi de bu sözleri yayınlamıştı.

SOSYAL LİNÇ ÇAĞRISI

Gül, bununla da kalmayıp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “140 bin Diyanet personeline çağrıda bulunuyorum; Gelin hep beraber paylaşımlarımızla bu hadsiz adamı tükürüğe boğalım” diyerek linç çağrısında bulunmuştu. Özdil, “Açıkça söyleyeyim. Allah'a bir can borcumuz var, ölümle tehdit ederek korkutamazsınız, kalemimi gerekirse kendim kırarım, gene kimsenin emrine vermem” dedi.

ÖZDİL İÇİN 2 YIL İSTENDİ

Özdil, kendisi için ‘öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın' diyen Yalova Üniversitesi öğretim görevlisi Ebubekir Sifil'e yönelik yazdığı ‘Yobazın Tehdidi' başlıklı yazısında, ‘alenen hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.