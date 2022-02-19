Milas’ın Bal Ormanları’ndaki katliamı mahkeme durdurdu

Muğla’nın Milas ilçesinde Bal Ormanları olarak bilinen Tuzabat Köyü’ndeki asırlık çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda özel bir şirket tarafından boksit madeni işletmeciliği yapmak, eleme-yıkama ve kırma tesisi kurmak için ruhsat alınması ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, “ÇED gerekli değildir” kararı vermesi üzerine İdare Mahkemesi'nde dava açan köylülere sevinçli haber geldi. Mahkeme açılan davada ilgili idari işlemin iptal edilmesine karar verdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Tuzabat Köyü’ndeki asırlık çam ormanları ile kaplı Bal Ormanları'nda özel bir şirketin boksit madeni işletmeciliği yapmak, eleme-yıkama ve kırma tesisi kurmak için ruhsat alınması ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, “ÇED gerekli değildir” kararı vermesi üzerine Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde açtığı yürütmeyi durdurma davası sonuçlandı.

BİLİRKİŞİ KÖYLÜLERİN LEHİNE RAPOR VERMİŞTİ

Tuzabat köylüleri ve Tuzabatı Kurtarın İnsiyatifi tarafından yürütmenin durdurulması ve keşif talepli olarak Muğla 1. İdari Mahkemede açılan davada, mahkeme ilgili idari işlemin iptal edilmesine karar verdi.

Bilirkişi heyeti, bölgede kurulmak istenilen eleme-yıkama ve kırma tesisinden ve maden ocağı işletmesinden; basralı çamların, zeytinliklerin, meyve ağaçlarının, sebze tarımı yapılan tarım arazilerinin zarar göreceği yönünde bir rapor hazırlamıştı.

ORMANLARIN TALAN EDİLMESİNE KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Tuzabatlılar adına yürütmeyi durdurma davasını Milas CHP İlçe Başkanı Av. Tüze Çetinkaya ve CHP Milas ilçe yönetim kurulu üyesi Av. Çağdaş Yörükoğlu birlikte açmışlardı.

Av. Yörükoğlu yaptığı açıklamada, “İdare Mahkemesi talebimizi haklı bularak, ilgili idari işlemin iptal edilmesine karar verdi. Tuzabat sınırları içerisinde kurulmak istenen boksit maden ocağı kırma-eleme tesisi hakkında Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürlüğünce verilen ‘ÇED Gerekli Değildir' kararına karşı, muhtarımız Mehmet Uğur Uygun'un öncülüğünde Tuzabatlı vatandaşlarımız adına açmış olduğumuz davada İdare Mahkemesi talebimizin haklı olduğu kanaatine vararak, istinafa başvuru yolu açık olmak üzere ilgili idari işlemin iptaline karar verdi. Burada kurulmak istenen talan düzenine karşı her zaman dik duruşumuzu sergilemeye devam edeceğimizden şüpheniz olmasın. Bu yolda elini taşın altına koyarak, alınan bu kararda emeği olan tüm Tuzabat halkımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

GELECEĞİMİZ KAZANDI

Tuzabat'ı Kurtarın İnsiyatifi'nden yapılan açıklamada ise “Çıktığımız bu yolda, bize inanıp yanımızda olan tüm Tuzabatlılar'a, tüm doğa dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Açmış olduğumuz davadan istediğimiz sonuç çıkmıştır. Davayı kazandık. Tuzabat kazandı. Doğa dostları kazandı. Geleceğimiz olan çocuklarımız kazandı. Ormandaki tüm canlılar kazandı” ifadeleri kullanıldı.

Aynı doğrultuda Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) ve Milas Belediyesi'nin açtığı yürütmeyi durdurma talepli davaların ise devam ettiği bildirildi.

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