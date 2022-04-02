Milaslılar yarın ‘Zeytin Hayattır Dokunma’ mitingi düzenleyecek

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki asırlık zeytin ağaçlarının maden ocağı açmak için köklerinden sökülmesine sert tepki gösteren Milaslılar'ın, çevre illerden gelecek katılımcılarla pazar günü 'Zeytin Hayattır Dokunma Mitingi' düzenleyeceği açıklandı. Milas Kent Konseyi Başkanı Çağlayan Üçpınar, “Zeytin ağacına olan vefa borcumuzu ödeyeceğiz” dedi.

Yaşar ANTER

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İkizköy’deki asırlık zeytin ağaçlarının maden ocağı açmak için köklerinden sökülmesine sert tepki gösteren Milaslılar, yarın ‘Zeytin Hayattır Dokunma’ mitingi düzenleyecek. Milas Kent Konseyi, ‘Zeytin Hayattır Dokunma’ mitingine; Bodrum, Yatağan, Muğla, Marmaris, Aydın, Denizli ve İzmir’den çevreci gruplar ile STK'ların katılacağını açıkladı.

ZEYTİNLİKLERİ KENDİ MALI GİBİ GÖREN ŞİRKETLERE CEVABIMIZ VAR

Milas Kent Konseyi Başkanı Çağlayan Üçpınar, yaptığı açıklamada, 1939 yılında yürürlüğe giren zeytin ağaçlarını ve deliceleri koruyan 3573 sayılı yasa maddesi yürürlükteyken, 1 Mart 2022 günü maden yasasına eklenen yönetmelik değişikliği ile kadim ağaç, ölmez ağaç, bilge ağaç dediğimiz binlerce yıl ötesinden bugünlere gelen zeytin ağaçlarının, enerji ihtiyacı öne sürülerek yok edilmek istendiğine dikkat çekildi.

Üçpınar, açıklamasında şunları söyledi: “Yürürlükteki yasa çok açık bir şekilde, ‘Zeytinli yerlerde hiçbir enerji ve maden faaliyetlerine izin verilmeyecektir’ demesine rağmen zeytinlikleri, ormanları, dağları kendi malı gibi gören büyük şirketler sözden ve yasadan anlamıyor. Zeytin ağacına olan vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Son olarak bölgedeki YK enerji şirketi, 31 mart günü Akbelen Işıkdere mevkiinde yasaya aykırı olan yönetmeliği kendine siper ederek 30 kadar zeytin ağacını sökmüştür. Daha fazla ağacın zarar görmesi gönüllülerin müdahalesi ile engellenebilmiştir. Yaşanan bu son örnek; kent konseyi olarak ne kadar doğru noktalara değinmiş olduğumuzu gözler önüne sermiştir.

ZEYTİN AĞACINA OLAN VEFA BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ

Bizler zeytin ağacına vefa borcumuzu ödemek, derdimizi sözümüzü söylemek için, demokratik anayasal hakkımızı kullanmak adına 17 Nisan 2022 Pazar günü sat 14.00’te Milas Atapark’da buluşacağız. Uygarlıklara, insanlığa, dinlere ve barışa sadece iyiliği dokunmuş zeytin ağaçları için herkesin yardımını ve desteğini bekliyoruz”

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