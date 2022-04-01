Milas’ta iki noktada orman yangını başladı

Muğla’nın Milas ilçesinde iki ayrı noktada orman yangını başladığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kalınağıl ve Çukur köyleri yakınlarındaki orman alanlarda orman yangın başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Milas ve Bodrum Orman İşletme Şeflikleri'ne ait orman arazözleri ile Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve yaklaşık 40 orman işçisi yangına müdahale etti.

Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen ve kontrol altına alınamayan yangın ile ilgili olarak özel şirketlere ait traktörler ve su kamyonlarından yardım istendiği belirtildi.

Jandarma yangın bölgesine giden yollarda ve yangın bölgesinde önlem almaya başladı.

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