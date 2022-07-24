Milas’ta orman yangını başladı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çamköy’de öğle saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangına müdahale sürüyor.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çamköy'de tarım arazilerinde başlayan yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı.

Yangına müdahale eden köylülerin ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz ve 40 orman işçisi yangına müdahale etmeye başladı.

MÜDAHALE GÜÇLÜKLE YAPILABİLİYOR

Köylülerinde traktör ve kamyonlarla su taşıyarak destek verdiği yangına havadan iki helikopter ve iki uçağın müdahale için yola çıktığı bölgedeki şiddetli rüzgarın sık sık yön değiştirmesi ile müdahalenin güçlükle yapılabildiği belirtildi.

YANGIN BÜYÜYOR

Yangına Milas, Bodrum, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinden 23 arazöz, 80 orman işçisi, 1 dozer, 7 su tankeri 4 helikopter ve 4 uçağın müdahale ettiği belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarına köylülerde katılırken, yangının tarım arazilerinden başladığı belirtildi. Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken yangının çıkış nedeni saptanmaya çalışılıyor.

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