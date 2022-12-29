Millet bahçesine para var, personele yok

Kırşehir'in merkeze bağlı Özbağ Belde Belediyesi tarafından yapılan ve tartışma konusu olan millet bahçesinin yapımına iddialara göre 2 milyon liraya harcayan MHP'li Belediye Başkanı Rasim Arazay personelin maaşından bu ay 3 bin lira kesinti yaptı.

İsmail AKDUMAN

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MHP’li Özbağ Beldesi Belediye Başkanı Rasim Arazay, belediye imkanları ve bağışlarla Kılıçözü çayı kenarında yapımına başlanan ve yaklaşık 2 milyon liraya nal olduğu ileri sürülen Millet Bahçesini geçen yıl tamamlamıştı.

Projeye göre, içerisinde 14 kilometrelik yürüyüş yolu, çocuk oyun parkları, piknik alanları, yeşil alanlar bulunan ve çok sayıda ağaç ile çiçek olması gereken Millet Bahçesi’nde, sadece çay kenarına 2 metre genişliğinde 14 kilometrelik parke yol yapıldığı, dikilen ağaçların kuruduğu ve projede yer alan sosyal yapıların hiçbirinin olmadığını gören vatandaşlar tepki göstermişti.

BELEDİYENİN PARASINI MİLLET BAHÇESİNE HARCADI

Millet Bahçesine belediyenin parasını harcayan Başkan Arazay, 45 personeli olan belediye çalışanına bu ay 3 bin lira eksik maaş yatırdı. Maaş kesintisi ise en çok belediye işçilerini vurdu.

Yaklaşık 6 bin 500 lira maaş alan işçilerin hesaplarına 3 bin 500 lira yatırılması nedeniyle zor durumda kaldıkları ileri sürüldü. Maaşından yapılan kesintiyi soran bir personelin dilekçesine Başkan Rasim Arazay’ın imzanın bulunduğu cevapta ise, bütçenin müsait olması durumunda eksik olan tutarın yatırılacağı ifadeleri yer aldı.