‘Millet’in iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

CHP’nin 8 kadın milletvekili Adana'da kadın emekçilerle buluştu, 'Aile Destekleri Sigortası'nı anlattı. Vekiller, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” şiarıyla hareket edeceklerini vurguladı.

Mehmet SERBES

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CHP'nin kadın vekilleri yurdun dört bir yanında ‘Aile Destekleri Sigortası'nı anlatıyor. Bu kapsamda Türkiye'deki CHP'li kadın belediye başkanlarının bulunduğu il ve ilçelere çalışma ziyaretleri gerçekleştiren vekillerin son durağı Adana'nın Ceyhan ilçesi oldu.

Vekilleri Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ağırladı. Heyette yer alan Adana vekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Afyonkarahisar vekili Burcu Köksal, Ankara vekili Gamze Taşçıer, Bartın vekili Aysu Bankoğlu, Eskişehir vekili Dr. Jale Nur Süllü, Samsun vekili Neslihan Hancıoğlu, İstanbul vekili Emine Gülizar Emecan ve Hatay vekili Suzan Şahin, Mercimek ve Sarıbahçe Mahallesi'nde köylü emekçi kadınlarla bir araya geldi.

Kadınların dertleriyle dertlenen CHP'li kadın vekiller, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” şiarıyla sosyal devlet olmanın gereğinin yapılacağını, bu kapsamda CHP iktidarında “Aile Destekleri Sigortası”nın hayata geçirileceğini belirtti.

CHP'li kadınlar, “İnsanca yaşam; toplumsal refahın, mutluluğun ve gelirin eşit bölüşüldüğü bir düzen içinde kurulabilir. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, devletin

temel görev ve sorumlulukları arasındadır” dedi.