Milletvekilleri 11 gün tatile çıkıyor! Vatandaş 2023’ü bekleyecek…

Meclis, başta EYT’liler ve sözleşmelilere kadro olmak üzere çözüm bekleyen birçok sorunu erteleyip 11 gün tatile çıkıyor.

Veli TOPRAK

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TBMM, başta EYT'liler, sözleşmelilere kadro, gelir vergisi dilimlerinde iyileştirme, çocuk istismarı için araştırma komisyonu kurulması gibi çözüm bekleyen birçok konuyu erteleyip, 11 gün tatile çıkıyor. 23 Aralık günü tatile girecek Meclis, 3 Ocak 2023'e açılacak.

Muhalefetin “Bu ortamda ne tatili, Noel tatiline mi gidiyorsunuz?” eleştirisine rağmen AKP ve MHP, Meclis'in 27-28-29 Aralık günleri çalışmamasına karar verdi. Üç gün olarak alınan tatil kararı, genel kurulun çalışmadığı pazartesi-cuma ve hafta sonu ile birleşince 11 güne çıkıyor. Böylelikle Meclis 23 Aralık Cuma gününden başlayıp, 3 Ocak Salı gününe kadar tatil yapacak.

NOEL TATİLİ Mİ?

AKP-MHP'nin tatil önerisi Genel Kurulda kabul edilirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ne olacak? Hani yıl bitmeden çözecektiniz? EYT'liler yeni yıla boynu bükük girecek. Noel tatiline mi gidiyorsunuz ” dedi.

AKP'li Recep Özel ise ‘'Ne Noel'i ya'' diye laf attı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da ‘'Milletin bu kadar çok sorunu varken niye Milletvekilleri tatil yapacak?'' diye sordu.

BU TATİL TATİL DEĞİL…

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise “EYT çalışması son aşamaya geldi. Bu kronik sorun çözülecek. Sözleşmelilere kadro da yakın zamanda o da Meclis'in gündemine gelecek” demekle yetindi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise, 11 günlük tatili tatil olarak görmedi ve “Onu tatil olarak ifade etmek, bundan siyasi bir şey çıkarmaya gerek yok” dedi.

TBMM'nin tatile girmesiyle birlikte AKP'nin başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifinin görüşülmesi de yeni yıla kaldı.