Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyen öğretmenlere polis müdahalesi
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yürüyerek meslek kanununu protesto eden öğretmenlere polis tarafından müdahale edildi.
Öğretmenler, meslek kanununa yönelik eylemlerini sürdürüyor. Eğitim-Sen üyeleri, bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapmak için Eğitim-Sen Genel Merkezi önünde toplandı. Sendika üyeleri, genel merkezleri önünde polis engeliyle karşılaştı.
Eğitim-Sen Genel Merkezi önünde sendika üyelerine çevik kuvvet ekipleri tarafından müdahale edildi. Eğitim-Sen Genel merkezi polis tarafından abluka altına alındı.
“GENEL MERKEZİMİZ KUŞATILDI”
Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, “Bugün saat 15.00'te yapacağımız basın açıklamasına gidişimizi engellemek için genel merkezimiz kuşatma altına alınmış durumda. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun geri çekilmesi talebiyle MEB önünde yapılacak açıklama engelleniyor. Susmuyoruz , korkmuyoruz , itaat etmiyoruz!” denildi.
Eğitim-Sen, “Öğretmenlerin haklı taleplerine günlerdir kulaklarını tıkayanlar basın açıklamasını engellemeye çalışıyorlar. Ama bilmiyorlar ki Eğitim Sen susmaz, korkmaz,boyun eğmez! Birleşirsek kazanırız!” açıklamasında bulundu.
Eğitim-Sen, bugün Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde saat 15.00'de basın açıklaması yapmayı planlıyordu. Öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptalini talep ediyordu.