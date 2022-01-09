Milli Eğitim’den “Atatürk’e hakaret” açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, Kabataş Erkek Lisesi’nde Atatürk’e hakaret ve küfredildiği, posterine zarar verildiği görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk'e hakaret ve küfredildiği, posterine zarar verildiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, bir lisede yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan olaylar hakkında müfettiş görevlendirilerek, inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek, inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir” denildi.