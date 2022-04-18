Milli futbolcu olup cezaevine düştü! 23 yıla kadar hapsi istendi

Sancaktepe’de, trafikte taraflar arasında çıkan tartışma sonucu bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Sezer Öztürk’ün 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mütalaa verildi. Mütalaada tutuklu sanık Sezer Öztürk’ün 23 yıl 9 ay hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Sancaktepe'de, 19 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin aralarında eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de bulunduğu 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatı, sanıkların kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

Müşteki avukatı, “Benim müvekkilimin çocuğu hiçbir zaman babasının kucağında maç izleyemeyecektir. Artık öyle bir imkan kalmamıştır. Bu davada kim mağdur kim sanık karıştırılmaya çalışılıyor. Tek bir gerçek var ki, o da benim müvekkilimin çocuğu artık babası ile maç izlemeyecek” dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Sezer Öztürk'ün “haksız tahrik altında kasten öldürme”, “haksız tahrik altında iz bırakacak şekilde silahla kasten yaralama”, “6136 Sayılı Kanuna muhalefet” suçlarından toplamda 23 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

ŞOFÖRÜNÜN 27 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada tutuklu sanık Ömer Genç'in de “haksız tahrik altında kasten öldürme”, “genel güvenliğin tehlikeye sokulması”, 2 kişiye yönelik “silahla kasten yaralama” ve “6136 Sayılı Kanuna muhalefet” suçlarından toplamda 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Sanık Ömer Genç'in “mala zarar verme” suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi istendi.

Mütalaada, tutuksuz sanık Duran Genç'in de Sezer Öztürk'e yönelik eylemi nedeniyle “Silahla kasten yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

“MİLLİ FUTBOLCU OLUP CEZAEVİNE DÜŞTÜ”

Sanık Sezer Öztürk'ün avukatı Yılmaz Aboşoğlu yaptığı savunmada, “Müvekkil elbette pişmandır. Hem maktul ölmüştür hem de kendisi milli bir futbolcu olup cezaevine düşmüştür. Biz olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığı kanaatindeyiz” dedi.

Tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sezer Öztürk’ün “iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme”, “haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama”, “haksız tahrik altında mala zarar verme”, “zincirleme şekilde silahla tehdit” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma” suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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