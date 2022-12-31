Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? MPİ sonuçları ne zaman belli olacak?

Milli Piyango yılbaşı bileti sonuçları 2023 yılına zengin olarak girmenin hayali kuran vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile yeni yıla zengin olarak girmek isteyenler yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak merak ediyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında geçtiğimiz haftalarda çeyrek, tam ve yarım biletler satışa çıktı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi için tarih ve saat bilgisi belli oldu. Buna göre; Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30’da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15’te amorti ve 200 milyon TL’lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak 200 milyon lira verilecek.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve “millipiyangoonline.com” internet sitesi üzerinden alınabilecek.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.