Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

* Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

ŞEHİT ATEŞİ GÜMÜŞHANE’YE DÜŞTÜ

Pençe-Kilit Operasyonu’nda Kuzey Irak'ta araziye yerleştirilen EYP’nin infilak etmesi sonucunda Hakkari 41. Komando Tugayı’na bağlı Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler (24) şehit oldu.

Şehidin acı haberi Kelkit ilçesi Başpınar köyünde yalnız yaşayan 52 yaşındaki annesi Ayfer Güler'e Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek ve İl Emniyet Müdürü Celal Tasci tarafından verildi.

Şehit Güler'in babası Ahmet Güler'in 2000 yılında hayatını kaybettiği, annesi Ayfer Güler'in Kelkit ilçesi Başpınar köyünde tek başına ikamet ettiği ve 2 kız kardeşi bulunan şehidin evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi. (İHA)

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