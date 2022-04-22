Milyarlık ihale tanıdığa gitmişti! Devlet zarar etmiş

Elazığ'ın Maden ilçesi Kısabekir Köyü'ndeki maden rezervlerinin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılan ihaleyi 2 milyar 205 milyon TL'ye Port Madencilik A.Ş. firması kazanmıştı. İhaleye ilişkin konuşan Elazığ Maden Odası il temsilcisi Mehmet Rojbin Bingöl, "Devlet bu ihaleden maalesef zarar etti" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’ın Maden ilçesinin Kısabekir Köyü’nde bulunan bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile dün yapılmış ve ihaleyi Port Madencilik A.Ş. kazanmıştı.

Tartışmalara neden olan ihaleye ilişkin Elazığ Maden Odaları il temsilcisi Mehmet Rojbin Bingöl, Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası (ETSO) başkanı Asilhan Arslan’ın istifa etmesi gerektiğini belirterek, buradaki rantı kendileri yemek istediler Elazığ halkını düşünmediler. Elazığ halkını düşünmüş olsalardı buranın peşkeş çekildiğini söylerdiler diye kaydetti.

“ETSO BAŞKANI İSTİFA ETMELİ”

Dün yapılan maden ihalesinin şefaf bir şekilde gerçekleştiğini belirten Elazığ Maden Mühendisleri Odası il temsilcisi Mehmet Rojbin Bingöl,

“Cengiz İnşaat ve benzeri şirketlere karşıyım ancak bu yapılan ihale son derece şeffaftır. Ancak ihale sürecinde yapılan çalışmalar bu ihalenin adrese teslim bir şekilde yapıldığını da açık bir şekilde gösteriyor.

Çünkü ihaleye ilişkin koşulları sağlayan tek firma Cengiz Holdingdi. Burada Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası şov yapmaya kalktı bu şovu da aslında Kolin inşaat yaptı. Kolin bu maden ihalesi işinde Cengiz İnşaata ortak olmak istedi ancak Cengiz inşaat bu işin için kendilerini ortak olarak almadı.

Kolin de Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanının öncülüğünde kurulan Elazığ Girişim Grubunu öne sürdü. Elazığ halkına bu ihaleyi alacağız diyerek umut vererek kandırdılar. Buradaki rantı kendileri yemek istediler Elazığ halkını düşünmediler.

Elazığ halkını düşünmüş olsalardı buranın peşkeş çekildiğini söylerdiler. Ancak bu açıklamayı yapacak cesareti bulamadılar. İhaleye girememek demek bu işi başkalarıyla anlaşmak demek anlamına geliyor. Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan'ın istifa etmesi gerekir” diye konuştu.

“DEVLET BU İHALEDEN ZARAR ETTİ”

Maden ve Petrol İşleri Dairesinin maden kaynakları araştırmasına bakmadığına vurgu yapan Bingöl,

“Bugün siz örnek veriyorum Elazığ'da bir ilçenin şu köyünde maden var diyerek Maden ve Petrol İşleri Dairesine var diyerek bu madenin ihaleye çıkmasını istiyorum diye talepte bulunursanız Maden ve Petrol İşleri Dairesi burayı ihaleye çıkartır. Çünkü maden kanununa göre yeraltı ve yerüstü kaynaklar devletindir.

Maden dairesi burada maden olduğuna dair bir garanti vermez. Elazığ Girişim grubunun bu ihaleye giremeyeceği zaten ilk günden belliydi. Bugüne kadar Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası bu konuyla ilgili Maden Mühendisleri Odamızın kapısını çalmadılar ve görüşümüzü sormadılar.

Aynı şekilde TMMOB'a bağlı hiçbir meslek örgütüyle görüş sormadılar. Bu direk Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanının Kolin inşaat ile yapmış olduğu bir oyundu. Elazığ'da bulunan ve bu madenin çıkartılması ve işletilmesini devlet tarafından yapılmalıydı. Devlet bu ihaleden maalesef zarar etti.

Nasıl ki zamanında Eti Krom ve benzeri yerleri özelleştirdiyse burada da ihale edilerek özelleştirilmiş oldu. Ama bu özelleştirme halk tabiriyle ‘çerez' parasına gitti. Maden Mühendisleri Odası olarak buranın şahısların değil devletin tekelinde işletilmesi gereken bir maden sahası olması gerekiyordu.

Kamuoyunda bilinen ve iktidara yakın olan beş büyük firmadan birinin işletmesi yerine devlet burayı çok rahat bir şekilde işletebilirdi” ifadelerini kullandı.

İHALE CENGİZ’E GİTTİ

İki firmanın katıldığı ihaleyi Port Madencilik A.Ş. firması 2 milyar 205 milyon TL ile kazandı. Maden ihalesini Elazığ ve Adıyaman illerinde bulunan maden rezervlerinin ihalesini Halil İbrahim Bacacı ve Cengiz Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Port Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeref Cengiz’e ait.

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