Milyarlık maden ihalesi iptal edilmişti: ‘Mahkeme kararıyla peşkeş çekildiği kanıtlandı’

Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan madenin rezervinin çıkartılması ve işletilmesiyle ilgili gerçekleşen ihaleyi Cengiz Holding bünyesinde bulunan Port Madencilik A.Ş. kazanmıştı. O ihale Madenciler ve Mermerciler Derneğinin açmış olduğu dava sonucunda iptal edildi. İhalenin iptal edilmesiyle ilgili SÖZCÜ'ye konuşan CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, "Mahkeme, vermiş olduğu bu kararla birlikte ihalenin peşkeş çekildiği kanıtlanmış oldu" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’da maden rezervlerinin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili 21 Nisan'da gerçekleştirilen ihaleyi Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Cengiz'in ortağı olduğu Port Madencilik Ticaret A.Ş. kazanmıştı. Ankara 13. İdare Mahkemesi, ‘ihale kararı, şartnamesi ve ihale ilanın yürütmesinin durdurulması’ talebiyle açılan dava sonucunda ihalenin iptal edilmesi kararını aldı.

“YANDAŞLARA PEŞKEŞ ÇEKİLECEĞİNİ DEFALARCA SÖYLEMİŞTİK”

Maden ihalesi şartnamesindeki maddelerin akla ziyan olduğunu ve yandaşlara peşkeş çekileceğini dair onlarca açıklama yaptıklarını hatırlatan Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği (EMMAD) Genel Sekreteri Hayri Günay, şöyle konuştu:

* Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervinin olduğu belirtilen ve ihale şartnamesindeki akla ziyan maddelerin bulunduğunu görmemiz sonrasında yandaşlara peşkeş çekileceğini defalarca söylememizin ardından ihale şartnamesinde değişiklikler yapılması amacıyla iki kez ileri bir tarihe alınmıştı.

* Süreç bu şekilde ilerlerken Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği (EMMAD) Genel Sekreteri Sayın Hayri Günay, ihaleye ilişkin usulsüzlükler olduğunu tespit ederek ihale kararı, şartnamesi ve ihale ilanın yürütmesinin durdurulması ve iptali için mahkemeye başvurmuştu. Buna rağmen ihalede hiçbir değişiklik yapılmadan 21 Nisan'da Ankara'da ihale gerçekleşti.

* Onlarca firmanın girmesi beklenen ihaleye sadece iki firma girebilmiş giren firmalardan biri de saraya yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding'e bağlı Port Madencilik'ti. Sadece beş dakika süren ihale 2 milyar 205 milyona bedelle Port madencilik almıştı.

* Bu ihale sonrasında gerek milletvekilimiz mecliste gerekse biz Elazığ kamuoyunda gerçekleşen ihalede şartnamedeki usulsüzlüklerden dolayı büyük bir kamu zararı olduğunu ifade etmiştik.

“PEŞKEŞE HUKUK YOLUYLA ‘DUR’ DENİLMESİNDEN MUTLUYUZ”

Tepkilere neden olan maden ihalesinin iptal edilmesinden mutlu olduklarını belirten Duran, şu ifadeleri kullandı:

* İhaleden yaklaşık bir hafta sonra EMMAD adına yapılan başvuru sonucunda Ankara 13. İdare Mahkemesi ‘madenin büyüklüğü ve rezerv tespiti yapılmadan' ihalenin yapıldığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi kararını verdi.

* Mahkeme, vermiş olduğu bu kararla birlikte ihalenin peşkeş çekildiği kanıtlanmış oldu. AKP'nin son 20 yıldır yapmış olduğu ve yandaşlarına peşkeş çektiği ihalelerden birinin hukuk yoluyla ‘dur’ denilmesinden dolayı memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

* Yetkililere, önümüzdeki tarihlerde yapılacak olan maden ihalesinin herkesin katılım sağlayabileceği bir şartname hazırlanması ve ihalenin şeffaf bir şekilde yapılması için çağrıda bulunduğumuz ve bunun takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum.

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