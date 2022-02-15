Milyarlık ihale yandaş şirketlere peşkeş çekileceği iddia edilmişti: O süre uzatıldı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesinin Bekirhan köyündeki bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili 1 Mart’ta yapılacak ihalede yandaş şirketlere peşkeş çekileceğine dair iddiaların olduğuna dikkat çekerek ihalenin şeffaf bir şekilde yapılması çağrısında bulunmuştu. AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile gerçekleşen görüşme sonucunda ihale tarihinin uzatıldığını açıkladı.

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesinin Bekirhan köyünde bulunan bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili 1 Mart'ta yapılacak ihalede yandaş şirketlere peşkeş çekileceğine dair iddiaların olduğuna dikkat çekmişti.

CHP’li Erol’un açıklamalarının ardından AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, maden ihalesiyse ilgili açıklama yaptı.

“İHALE TARİHİ UZATILMIŞTIR”

Maden rezervi alanının işletilmesi sürecinde Elazığ’lı yatırımcıların taleplerinin olduğunu belirten AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, şöyle konuştu:

* Maden İlçemiz sınırları içerisinde bulunan maden rezerv alanının işletilmesi süreci ile ilgili yürütülen çalışmalar kamuoyunun malumudur.

* Özellikle Elazığ'lı iş insanlarının Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum.

* Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hareket eden şehrimiz yatırımcılarının ihale süresinin uzatılması dahil bir takım talepleri olmuştu. Tarafımıza iletilen talepleri görüşmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile bugün bir araya geldik. Sayın Bakanımız taleplerimizle yakından ilgilendiler.

* Gerçekleşen görüşme sonucunda ihale tarihi uzatılmıştır. Yatırımcılarımızın talep ettiği ek sürenin verileceği bilgisini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Sayın Bakanımıza yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum.

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