Milyonlara şeker tadında bayram hayal oldu

Veli Ağbaba, “Açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretliler, en temel besin maddelerini alamıyor. Bayramı açlık ve borç yükü altında karşılıyor” dedi.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Özellikle et ve et ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışları asgari ücretlinin gıdaya ulaşmasını zora soktu. Asgari ücretlinin bayram sofrasındaki kayıp, geçen yıl göre tavukta 55 kilo, ette 16 kilo oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretliler en temel besin maddelerini alamıyor. Bayramı açlık ve borç yükü altında karşılıyorlar” dedi.

REYONLARI SEYREDİYORLAR

Asgari ücretlilerin bayrama da buruk girdiklerini belirten Ağbaba, “Açlık sınırının 1070 lira altında kalan asgari ücretlinin geçen bayrama göre ekmekteki kaybı da 45 adet oldu” dedi ve şunları söyledi: “Artık gramla tüketilen ürünleri asgari ücretliler market reyonlarında uzaktan seyretmekle yetiniyor. Asgari ücretli geçen yıla göre sofrasındaki en büyük kayıpları sebze ve meyvede yaşadı. Geçtiğimiz yıla göre salatalıktaki kaybı 377 kilo. Kilosu 50 liraya çıkan sivribiberde ise 310 kilo oldu. Bayram sofrasından 346 kilo patates ve 258 kilo domates eksildi. Kayıp şekerde 116 kilo, makarna da ise 110 paket.”

BU AYIP AKP'YE YETER

Ağbaba fahiş derecede fiyat artışı olan çocuk giyim malzemelerine de değindi. Geçen yıla oranlar giyim ürünlerinde 2-3 kat artış yaşandığını söyleyen Ağbaba, “Aileler çocuklarını dışarı çıkarmaya korkar oldular. Yol parası, yemek parası, kıyafet parası… Milyonlarca aile bunları karşılayabilecek durumda değil. Anne, babaların çocuklarına söyleyecek sözü yüzüne bakacak hali kalmadı. Bu ayıp ve vebal AKP'ye yeter” dedi.