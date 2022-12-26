Milyonların gözü kulağı Erdoğan’daydı! ‘EYT bekleniyordu, gaz çıktı’

Milyonlarca EYT'li kabine toplantısı sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan EYT konusunda bir açıklama beklerken, Erdoğan sadece, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz" dedi. Erdoğan'ın bu konuda açıklama yapmaması tepkilere neden oldu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) dört gözle kesin bir açıklama beklerken, Erdoğan, “Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır” demekle yetindi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU

Erdoğan’ın konuşmasında EYT’ye ilişkin net bir açıklamaya yer vermemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ‘CUMA’YA MI BIRAKTI?”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran paylaşımında, “Bitmeyen aralık. Gelemeyen açıklama. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Cuma’ya mı?’ bıraktı acaba. Yeni yıla 5 kala, bekliyoruz. Sorunun tamamen gündemden kaldırılacak şekilde çözümünü bekliyoruz. Yılmak yok. Pes etmek yok. Mücadeleye devam. EYT kazanacak” ifadelerine yer verdi.

“EYT’LİLER BIKTI”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Bıktı EYT’liler bıktı!!!” notunu düşerek, “Kabine toplantısı için büyük bir beklenti yarattınız ama yine çözemediniz. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yine boynu bükük kaldı. Ayrımsız, şartsız EYT düzenlemesi ya olacak ya olacak. Olmazsa seçimden sonra olacak. Bu sorunu biz çözeceğiz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“BU İKTİDAR ÇÖZEMEZSE BİZ ÇÖZECEĞİZ”

Engin Özkoç da bir paylaşım yaparak, “EYT sorununu bu iktidar çözemezse biz çözeceğiz!” dedi.

“EYT BEKLENİRKEN GAZ ÇIKTI”

Öğretim Üyesi Yalçın Karatepe ise “Toplantıdan EYT ve emekli aylıklarına ilişkin karar çıkması beklenirken Karadeniz’den gaz çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

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