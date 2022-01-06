Milyonluk ihalelerin abonesi oldu! Damada özel davetli bir ihale daha…

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin özel davet ile gerçekleştirdiği organizasyon ihalesini eski AKP Milletvekili Mustafa Baş’ın damadı Fatih Bolcan’ın şirketi kazandı. AKP’li belediyelerden aldığı milyonluk organizasyon ihaleleri ile tanınan şirket ile 3 aylık iş için 6.1 milyon liralık sözleşme imzalandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 28 Aralık 2021'de müdürlüğe hizmet binalarının işletilmesi, kültürel-sanatsal etkinlikler, açık hava etkinlikleri teknik donanım ve muhtelif ihtiyaçlarının karşılanması organizasyonu için ihale açtı.

İhale; doğal afetler, salgın hastalıklar gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde kullanılan “Pazarlık 21-B” maddesine göre yani özel davet usulü ile gerçekleştirildi. İhaleye 2 geçerli teklif sunuldu. İhaleyi, 6 milyon 132 bin liralık teklifin sahibi, A Z Reklam Basım Organizasyon Turizm ve Yapı İşleri Dış Ticaret Limited Şirketi kazandı.

Şirket ile belediye arasında 3 Ocak 2022 ve 31 Mart 2022 tarihleri arasını kapsayan 3 aylık sözleşme imzalandı.

MİLYONLUK İHALELERİN ABONESİ

Yıllardır AKP’li belediyelerden aldığı milyonlarca liralık organizasyon ihaleleri ile gündeme gelen şirketin sahibi Fatih Bolcan.

AKP İstanbul 5. Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Bolcan eski AKP Milletvekili Mustafa Baş’ın damadı. Bolcan, 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Başakşehir Belediye Başkan aday adayı olmuştu.

Çalışma hayatına İSKİ Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde Organizasyonlar Koordinatörü olarak başlayan Bolcan, Eminönü Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürlüğü görevinde de bulundu.

Küçükçekmece Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Başkan Danışmanlığı görevlerini üstlendi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde, AKP Küçükçekmece Seçim Koordinasyon Merkezi’nde Seçim Koordinatörü, 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri’nde, İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi’nde, Tanıtma ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

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