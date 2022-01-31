Minibüsteki yankesiciyi akıllı saat yakalattı

İstanbul’da minibüste yolculuk yapan bir kadının telefonu çalındı. Hırsız ortadan kaybolurken, çalınan telefonun sahibi, akıllı saatine gelen konum bilgisini polisle paylaşınca şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde 12 çalıntı cep telefonu daha ele geçirildi.

Habip ATAM

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Olay, 28 Ocak'ta Bayrampaşa, Kartaltepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İ.C. isimli kadın, dolmuşta seyir halindeyken, kalabalıktan faydalanan bir şüpheli İ.C.'nin telefonunu çaldı. Saat 18.40 sıralarında yaşanan olay sonrasında telefonunun çalındığını fark eden kadın emniyete giderek şikayetçi oldu.

AKILLI SAATTEN KONUM TESPİT ETTİ

Emniyette işlem yapılırken İ.C., kolundaki saatten telefonun konumunu tespit etmeye çalıştı. Saat 19.30 sıralarında gelen koordinat bilgisi Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir adresi gösterince ekipler harekete geçti.

12 ÇALINTI ADET SAAT

Polis, belirlenen konum üzerine bir şüpheliyi durdurdu. Kimlik bilgileri tespit edilen Ö.A.‘nın kaba üst aramasında çalınan cep telefonu ile birlikte 12 farklı cep telefonu ve 8 bin 830 lira para ele geçirildi. Ele geçirilen telefonların tamamının çalıntı olduğu belirtildi.

Hakkında “Yankesicilik” suçundan işlem yapılan Ö.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.