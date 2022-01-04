Minik Furkan’ın ölümüne neden olan taşlar sökülüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 gün önce üzerine cephe kaplaması taşların düşerek ölümüne neden olduğu 4 yaşındaki Furkan Akmeşe’nin yaşadığı evin ve diğer evlerin cephe kaplamaları sökülmeye başladı.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'nde 4 gün önce yaşanan olayda bahçede oynarken üzerine binanın cephesine kaplama yapılan kayrak taşların düşerek ölümüne neden olduğu 4 yaşındaki Furkan Akmeşe olayının ardından Bodrum Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı.

SAVCILIK TAŞLARI SÖKÜN TALİMATI VERDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından Bodrum Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü'ne verilen talimat ile Furkan Akmeşe'nin yaşadığı evin ve o parselde bulunan 12 blok dairenin cephesindeki kayrak taşların sökülmeye başlandığı belirtildi.

Olayın bıraktığı acının büyük olduğunu belirten Veli Maşalı “Binaların cephe kaplamaları şiddetli rüzgarda bile düşebiliyor. Ya çok iyi kaplanmalı ya da taş kaplama yapılmamalı. Minicik bir çocuk ihmalden dolayı yaşamını yitirdi, cephe kaplamalarının söktürülmesi çok önemli. Binalar yapılırken önlem alınır denetimler arttırılırsa daha da iyi olur” diye konuştu.

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