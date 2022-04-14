Abone Ol

MİT tarafından Kuzey Irak’tan Türkiye’ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olarak 2015 yılından bu yana Irak’ın kuzeyinde faaliyet gösteren Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye’ye getirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
MİT tarafından Kuzey Irak’tan Türkiye’ye getirildi

Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde PKK/KCK milisi ve işbirlikçisi olarak faaliyet gösteren, 2015 yılında Derecik’ten 4 PKK/KCK mensubu teröristi aracı ile Şemdinli’ye getirdiği tespit edilen terörist Abdulkerim Yılmaz hakkında “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” gerekçesiyle arama ve yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hakkında çıkarılan arama kararı sonrasında illegal olarak Irak’a geçiş yaptığı öğrenilen ve 2015 yılından bu yana Irak’ın kuzeyinde kaçak yaşayan terörist Yılmaz, MİT’in ikna çalışması neticesinde Türkiye'ye getirildi. İHA

3 PKK'lı terörist öldürüldü İlginizi Çekebilir 3 PKK'lı terörist öldürüldü Yeşil sahada amigo terörü İlginizi Çekebilir Yeşil sahada amigo terörü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster