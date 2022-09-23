Motosikletliyi bıçaklayan şahıs: Arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış

Ümraniye'de trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçaklayan minibüs sürücüsü Selahattin S.'nin tutuklandığı öğrenildi. Selahattin S.'nin mahkemedeki savunmasında kullandığı ifadeler ise pes dedirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay geçen çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 RRS 29 plakalı minibüs sürücüsü Selahattin S., Berk D.’nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, Selahattin S.’yi uyarmak isteyince aralarında tartışma yaşandı.

7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle Selahattin S. aracından bıçakla aşağıya indi. Selahattin S. ‘yi annesi durdurmak istese de başarılı olamadı. Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan Selahattin S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı Berk D.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, yaşanan bıçaklı saldırı anı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Selahattin S. ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Selahattin S. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikçe Selahattin S.’nin Silahla basit yaralama” suçundan tutuklandığı öğrenildi.

İFADESİ ‘PES’ DEDİRTTİ

Hakimlikteki ifadesinde Selahattin S.’nin, Olay günü yolda giderken motosikletli önümü kesti. Motor sürücü ile tartışma yaşadık. Aracımda bıçak vardı. Bana saldırdığı için kendimi korumak maksatlı bıçağı aldım. Aramızda yaşanan arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış. Bu olay nedeniyle ben de yaralandım. Onda bıçak olup olmadığını görmedim. Suçumu kabul ediyorum. Ben de ondan şikayetçiyim” dediği belirtildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Motosikletliyi 7 kez bıçakladı, dehşet anları kask kamerasında