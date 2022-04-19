Abone Ol

MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

Yayınlanma: 18:17 - 19 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz Suriye'de de devam ediyor.

* Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

* Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu İlginizi Çekebilir Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Milli Savunma Bakanlığı PKK saldırı şehit Suriye Terör terör örgütü terörist