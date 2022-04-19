MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz Suriye'de de devam ediyor.

* Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

* Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek.

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