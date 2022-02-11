MSB: 33 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolu'na taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 33 oldu.
Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröre ve teröriste geçit yok. Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 33 oldu” denildi.