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MSB: 33 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolu'na taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 33 oldu.

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MSB: 33 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröre ve teröriste geçit yok. Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 33 oldu” denildi.

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