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MSB: 8 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 17:14 - 19 Şubat 2022 Güncellenme:
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MSB: 8 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor” dedi.

8 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB’nin paylaşımında 8 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada “Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu” ifadeleri yer aldı.

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