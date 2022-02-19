MSB: 8 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor” dedi.
8 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB’nin paylaşımında 8 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada “Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu” ifadeleri yer aldı.